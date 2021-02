ZAUVEK OBRISALA LUKU IZ ŽIVOTA: Jovana misica nakon ŠOKANTNOG RASKIDA odlučila da zauvek ZABORAVI bivšeg?! (VIDEO)

Neverovatno!

Nakon što je odlučila da stavi tačku na trogodišnju vezu sa Lukom, Jovana Ljubisavljević veče je provela u izolaciji pored Stefana Karića, a njen potez će vas sigurno šokirati.

Naime, Jovana je na svom koferu za šminku držala napisano ime Luka, njenog sada već bivšeg dečka, te je ona odlučila da ga zauvek obriše, kao da nikada nije postojao.

Ljubisavljevićeva je to sve uradila pred Karićem, a on je sve to pomno pratio kako zadrugarka zauvek briše jednu veliku ljubavnu priču, za koju je tvrdila da se nikada neće završiti.

Autor: O. B.