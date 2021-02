Šok i skandal!

Veliki šef pustio je pesmu ,,Da se opet rodim", koja za Stefana Karića predstavlja posebno značenje, jer ju je posvetio pokojnog devojci i misici Dijani Milojković.

Karić ovog puta nije pustio suzu, kako to inače zna da uradi, ali ono što jeste uradio to je da je pomogao Jovani misici sa zakopčavanjem gornjeg dela kompleta. Nakon toga misica i Karić nastavili su put do Bele kuće, a dok su romantičmno šetali, on je čak pokušao i da je zagrli.

Ovo je za tebe - rekla je misica kroz osmeh.

Autor: O. B.