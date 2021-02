Nikad žešći početak!

Voditelj Milan Milošević je i večeras došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ove večeri, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Prvo pitanje koje je pročitao, bilo je za Miljanu Kulić i Maju Marinković.

Po čemu ste vas dve bolje od Lune Đogani? Ona je molila za ljubav, kako ste vas dve mogle da kažete? - glasilo je pitanje.

Jesam je pljuvala u Zadruzi 2, ja sam mislila da se nikada neću naći u takvoj situaciji. Slažem se da sam se i ja ponizila u svojim vezama, tačnije u prošloj vezi sa Janjušem. Ne želim da se vraćam na staro - rekla je Maja.

Što se tiče Lune, ovde su lončići i poklopčići prevrnuti. Ja sam je osudila jer je sedela prekoputa njegove žene. Život može da te natera u raznorazna iskušenja, jer se ja nisam nadala, da ću pored svega što imam, da sebe napravim ovim, i napravim se na trokrilni šifonjer. Jesam molila, jer smatram da u ljubavi nema ponosa. Ovim putem se izvinjavam Luni Đogani. Smatram da je uspešna, i da je išla srcem, pokazivala iskreno svoje emosije, ne mogu da kažem ništa, a gledaoci neka prosude koja je gora. Nisam zgodnija, lepša, niti bolji čovek od nje - dodala je Miljana.

Majo, ti si se napravila u svoje najlepše izdanje, i opet si molila za ljubav? - dodao je voditelj Milan.

Pa da, radila sam na sebi. Smatram da sam bolje zdravstveno i psihički posle odnosa sa Janjušem. Dosta sam se promenila, bolje sam... Ja i Čorba imamo super relaciju, ja ne mislim da me on povredio, nego da je ispao nekorektan, on to vrlo dobro zna. Ja Čorbu nisam molila za ljubav, nego Janjuša. Ja nikada neću zaboraviti, kada Janjš sedne na garnituru, pa me tera, gleda u kamere - rekla je Maja.

Opet si ulazila kod Čorbe u krevet? - prokomentarisao je voditelj Milan.

Samo smo sedeli, jeli keksiće, pričali, šalili se... - počela je Maja.

Ja sam mislio da ako sam je već ponizio, budem korektan. Drvo je reklo da sam se ja smuvao sa Minom, pa su novinari rekli da smo se smuvali, ne znam zašto. Što se tiče Maje, ja radim na tome da budemo normalni, meni je krivo što sam dozvolio da se ona tako oseća, i da svi misle da sam je ponizio. Nije pametno da nastavimo da se pljujemo. Hoću da se družimo, budemo normalni - dodao je Čorba.

Rekao si joj da ne leži tu? - dodao je voditelj Milan.

Samo da sedne, a ne da legne - prokomentarisao je Čorba.

Ja sam Miljani još u pušionici rekla da se seti Lune koja je Miljkovića molila tamo u vrtu. To je jadno, bedno, kao da je ostala bez nogu i ruku. Ja sam joj samo rekla da se seti tog klipa. Što se tiče Maje i Miljane, Čorba je Maju ponizio, i moli ga da uđe u krevet. Nije sve u lepoti, nego u dostojanstvu! Možeš da budeš najlepša na svetu, a ako nemaš dostojanstvo, ti si nula. Ništa ti ne vredi, ni tebi ni njoj. Majo, tvoja priča se zaboravila, a Miljana te svojim postupkom moljena skroz oprala - rekla je Marija Kulić.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu.

Autor: D.B.