NAKON PEDALA OD BIVŠIH, MAJA SE UPALILA: Nikom nije dala da dođe do reči, kako se ne bi nastavilo JOŠ VEĆE PONIŽENJE! Janjuš imao samo jedno da SAOPŠTI svima! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević je i večeras došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ove večeri, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Mariju Kulić.

Marija, sinoć su te pokrali, i prokockali tvoj novac, ahaha? - glasilo je pitanje.

To je dobro što se desilo tako. Narod nije interesovala kocka napolju, ali sada smo u rijalitiju, i ljudi znaju koliko to znači ovde. Od svakog zla, ima veće zlo. Ispalo je dobro što sam ostala da spavam, da bi oni pokazali svoja prava lica. On zna da ovde ima kafe, cigareta, hrane. Pa se hvalio kako je popio 10, 12 piva, i sve je to dobro, samo da oni dokažu da su zajedno - rekla je Marija.

Sledeće ndelje idem još jače - rekao je Zola.

Kada bi znala kako nam je napolju bilo, i kakav je se*s bio, i koliko puta mi kaže da sam najlepša u životu, i kakav nam je odnos, ne bi joj bilo dobro - rekla je Miljana.

Majo, Čorba ti je rekao da ne legneš u njegov krevet, a ti si rekla da moraš malo. Do kada ćeš da se ponižavaš? - glasilo je pitanje.

Do kada ja budem htela - rekla je kratko Maja.

Ja sam je zvao, kada smo bili na žurci. Ja sam se ovde jasno izjasnio da neću nikakve odnose. Ne vidim tu ništa kao kažnu nadu. Samo se šalimo, sprdamo i ostalo - branio je Čorba.

Ja znam da je bitnije to što ja sednem, nego šzo neki rade ispod pokrivača. Ljudi hoće da izazovu moje reakcije - rekla je Maja.

Ma ti si me slala na žurku da vidim gde je Janjuš - rekla je Tara.

Proganjaš čoveka non - stop - dodao je voditelj Milan.

Ja osobu niti komentarišem, niti želim da se priča o njoj. Ja sedim ovde, sklonio sam se sa tog mesta, i sedim ovde. I Osoba koja dolazi i seda ovde, ovako - pokazao je Janjuš, pa nastavio:

Kada su klipovi, ona sedne ispod televizora, i sad ja moram da pogledam. Neko je rekao njoj da sam ja legao sa Aleks, i onda je ona odmah došla, i kao priča da ne zna gde da spava - objašnjavao je Janjuš.

Ermina je došla sinoć do mene, rekla mi to, i posle smo iskulirale i pričale o drugim temama. Neka spava sa Aleksandrom, mene briga za to. Ona u utorak spava sa Carom, pa naredni dan sa Janjušem, pa sa Čorbom onaj tamo utorak - dodala je Maja.

Ima da ležim, da se dim, pričam sa svima - rekla je Aleksandra.

