KARIĆ ZNA NJENOG BIVŠEG?! Rilada se zbunila na pomen Stefanovog druga, a onda su svima razjasnili njihovu KONEKCIJU! (VIDEO)

Hit!

Voditelj Milan Milošević je i večeras došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ove večeri, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao, bilo je za

Rekla si Ermini, da si, kada si videla Karića osetila kao da ti je došao neko jako blizak? - glasilo je pitanje.

To sam rekla na dodeli budžeta. Bilo mi je milo i drago jer imamo ljude koje znamo. On se zna sa nekim ljudima koji su meni vrlo bitni - dodala je Rilada.

Povezani smo tako što imamo zajedničke prijatelje. Bila je sa jednim mojim drugom - rekao je Karić.

To je bila moja poslednja veza - dodala je Rialda.

Ana da li te povredio razgovor koji je Zola obavio sa Miljanom u ekonomskom dvorištu? - bilo je pitanje za Anu Bulatović.

Meni je bilo drago kada su popričali, i smatrala sam da treba da popričaju i da srede stvari - rekla je Ana.

Naš odnos se promenio od kada je ona meni 4 puta opsovala majku i kada je Miljana rekla ono za roditelje - dodao je Zola.

Rekla je da joj nije svejedno, a sada se pravi luda. Otišao sa Miljanom, pa si se ukovala - otkrio je Đedović.

Nakon toga, povela se polemika o odnosu Ane i Zole, nakon čega su se dotakli Aninog brata, koji bi, kako su zadrugari istakli, napravio problem Čoliću kada bi bili zajedno, što je Bulatovićeva poricala.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: D.B.