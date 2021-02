KUHINJA JE SAMO STRES, ZATO JA NE IDEM TAMO: Karić se nadurio na zadrugare zbog ŠPORETA, a onda je Jovana misica zauzela STAV! (VIDEO)

Ovo mu je zasmetalo.

Zadrugari su uspeli da pokvare ploču na električnom šporetu koji se nalazi u kuhinji, a zatim su pokušali da to poprave. Grupa zadrugara okupila se za crnim stolom, a Stefan Karić je hteo da proba da sve popravi, ali kada su mu zadrugarke rekle šta treba da radi, on se nadurio i izašao iz Bele kuće. U pomoć je pritakao Jovan Cvijetić Cvele, koji je završio školu za to.

Jovana Ljubisavljević je našla Karića u izolaciji, koji je bio ljut.

Ja skinuo ono, žene došle da mi se prave pametne. Pametnjakovići ovi - govorio je ljutito Stefan.

I samo si se okrenuo i otišao. Kuhinja je samo stres, zato ja ne idem tamo - poručila je misica.

Ubrzo se na vratima pojavila Dragana Burmazović, koja je rekla Stefanu da je Cvele popravio šporet i da ga Lepi Mića zove da se vrati, ali on to nije želeo.

Ne može, spava - poručila je Jovana misica.

Autor: M. P.