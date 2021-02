ZAŠTO DA GAJIM NEKE ODNOSE, ŠTA IMAM OD TOGA? Tomović ne planira pomirenje sa Karićem, ispričao Zoli da on više nije vredan truda! (VIDEO)

Zola se dotakao i Miljaninog ponašanja.

Nakon Teodore Bilanović, u krevet Vladimira Tomovića došao je Lazar Čolić Zola, koji je sa njim pričao o Tomovićevoj situaciji sa Stefanom Karićem i Jovanom Ljubisavljević.

Ja ne mislim da će Stefan hteti svađu sa mnom, a ona... - govorio je Tomović.

Pa ne treba to njoj više - rekao je Zola.

Ja sam od A do Š bio iskren (večeras). Što da gajim neke odnose, zbog čega? Šta imam od toga? - istakao je Vladimir.

Zola se potom požalio na to što se Miljana previše troši svađama i ispričao kako je savetuje da ne radi to, a Tomović mu je rekao da to nikad neće ukapirati.

Ona želi iz dana u dan da se sve više dokaže - zaključio je Vladimir.

Autor: M. P.