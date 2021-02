OD STRAHA PREBLEDELA KAO NIKADA: Tara saterana u ĆOŠAK, pa morala da prizna da li je sa Ša u VEZI, imala je spremno OPRAVDANJE! (VIDEO)

Nije joj bilo svejedno!

Kroz razgovor sa Tarom Simov, Danijel Višić upitao ju je da li je ona u vezi sa Nenadom Aleksić Ša, te joj je izneo svoje mišljenje da kadrove koje je on video u video-prilozima izgledaju vrlo prisno. Nakon što mu je ona saopštila da je on oženjen čovek, Danijel je ostao šokiran, tvrdeći da to nije znao.

Jesi li ti sa Ša? Gledam na Jutjubu, stalno se nešto svađate - upitao je Danijel.

Ne, on je oženjen čovek - tvrdila je Tara.

Stvarno? Ja sam mislio da ste zajedno 100%, on je stariji, ima oko 39 godina? - bio je iznenađen zadrugar, a Tara je ostala šokirana.

Autor: O. B.