Malo kaska!

Filip Car odlučio je da flertuje sa Ivanom Marinković nakon što je kod svake devojke izgubio šansu. Iako se već komentarisalo to da je on već imao emocije, on je sada tek odlučio da joj otkrije da liči na njegovu bivšu devojku.

Ti mene podsećaš na jednu devojku sa kojom sam bio tri i po godine, po liku! - rekao je Car.

Bila je plava? Ali ti voliš crne - poručila je Ivana.

To mi je jedina devojka koja je bila plava - otkrio je Car.

Autor: O. B.