Ona pokušala da nađe opravdanje.

Danas je u pušionici došlo do žestoke rasprave između Ane Bulatović i Marka Đedovića, koji je poručio pevačici da nema pravo da morališe drugim devojkama u Beloj kući, jer je skoro četiri godine bila ljubavnica. Ona se pravdala da to što je bila ljubavnica ne znači da je nemoralna, a on se nije složio sa tim.

Kao, jao slučajno mi se desilo 4 godine - pričao je Đedović.

Šta sam ja, k*rva? - pitala je Ana.

Ne, nego ljubavnica... Deca plaču, žena plače, čovek radi za decu, a ti ga koristiš za j*bačinu - dodao je novinar.

Šta pričaš ti? Nije dolazio da se prazni. Ja znam istinu - govorila je pevačica.

Hoćeš da kažeš da si moralna a rasplakala si ženu i decu. Moralna, a deca i žena plaču - istakao je Đedović.

Zaljubila sam se i nisam razmišljala - pravdala se Ana.

Autor: M. P.