POTEZ IZ STRAHA?! Tomović jedino na Kristijana odreagovao, pa opleo po Đedoviću nakon što je nasrnuo na njega! (VIDEO)

Rijaliti rivali se raspričali.

Kristijan Golubović otišao je do Vladimira Tomovića, a on je jedino sa njim od svih zadrugara koji su dolazili hteo da popriča, da li je to iz straha koji on poseduje prema starijem rijaliti rivalu, procenite sami. Njih dvojica su popričali o večerašnjem karambolu koji je nastao kada je Vladimir nasrnuo na Marka Đedovića.

Ja sam mislio da si sve vreme napolju, a dobro, iskulirajte, ovde može da se očekuju svakakve uvrede. Rekao sam ti, ti se brani, samo prezupčiš! Šta, neke stvari nisu vredne ni pomena kada odemo odavde! - rekao je Kristijan.

Jesi li čuo šta je on meni rekao i ponovio? - upitao je Tomović.

Ne, izvini brate, ja sam video gužva, ja sam skočio i ubio nogu, odvalio sam... Video sam da daviš Karića, uopšte nisam čuo Đedovića, čuo sam da je tza Jovanu. Novinar da bi bio kao stražar, mora da ima... - rekao je Kristijan.

Ja sam bio najkulturniji, on je meni to rekao dva puta! Ovo je bilo direktno. Rekao mi je da se ljubim sa osobom koja mi je j*bala mrtvog oca. Miljana je to radila, neko ko je pametan može da kaže da imam dobre odnose koje mi psuje mrtvog roditelja. Meni nikad niko nije ospsovao, krvi ću mu se napiti još jednom li mi pomene porodicu, ja nikome porodicu ne diram, to su moje sveže rade - rekao je Vladimir.

J*bem joj majku u p**ku! - dodao je Kristijan.

On ponavlja rečenicu. Mene slobodno mogu da vode odavde. Moja majka je živa, a ti si rekao posle deset minuta izvini! On je bio dovoljno hrabar da ponovi dva puta - opravdao se Tomović.

Detaljnije u nastavku.

Autor: O. B.