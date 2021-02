KAKO DO KEŠA NA BRZINU! JEDNOSTAVNO I LAKO - KLIK OVDE!

Vikend keš te ponovo čeka!

Spremni za keš poklon od Meridian kazina?

Stiže turnir Brzi Vikend Keš – igra se svakog vikenda u februaru na odabranim igrama provajdera Playtech!

Četiri odvojena mini turnira ukupne vrednosti 2.000 evra!

A za početak – PREUZMI OVDE NA POKLON 100 SPINOVA.

KLIKNI i spinovi su tvoji.

Nagradni fond svakog turnira vredi 500 evra keš novca, a raspoređuje se na sledeći način:

• 1. mesto - 200 evra

• 2. mesto - 100 evra

• 3. mesto - 50 evra

• 4. i 5. mesto - po 25 evra

• 6-15. mesto - po 10 evra

Da biste na turniru učestvovali, potrebno je da se registrujete na sajtu meridianbet.rs ili mobilnoj aplikaciji.

A, ako nemate nalog - imate sreće, jer možete pokupiti 100 besplatnih spinova na kazino igri Scopa, koji se dodeljuju za sve novoregistrovane igrače!

A ovo su imena slot igara koja će se naći na ovom turniru: Mega Fire Blaze: Legacy of the Tiger, Joker Hot Reels, Jane Jones - Book of Kings 2, Age of the Gods Norse: Book of Dwarves, Wild Lava, Extreme Fruits, Age of the Gods: Book Of Oracle i Lovefool.

Sada znate sve što je potrebno za nikad bolju zabavu – pravac Meridian kazino i preuzmite Brzi Vikend Keš!