SUZE I HAOS! Anja nije mogla da istrpi Cveletove kritike, briznula u PLAČ, pa poručila da neće biti sa njim kada izađu iz Zadruge! (VIDEO)

Drama svuda po imanju.

Zadrugari u pabu su danas diskutovali o hrani, a Jovan Cvijetić Cvele prebacio je Anji Todorović što jede previše slatkiša i što joj je to prioritet, dok on nekad ostane gladan. Anja se pravdala da ne jede slatko, a on ju je podsetio na sve torte koje je jela.

Da li nisi za 10 čokoladnih torti rekla da su top? Koliko smo čokoladnih torti samo za emisiju pojeli ti i ja - pitao je Cvele.

Pojedem kad nema ništa. Boli me k - odbrusila je Anja.

Pakao, treba da imaš obzira malo. Osušio sam se, na aparatima živim, živim na vazduhu - nastavio je Jovan.

Ti si smršao, a Anja se popravila - dodao je Mišel.

Ne, Anja je ostala ista, a ja sam smršao, to je problem. Za sve što se kupuje, prvo gledam da njoj kupim slatko - rekao je Cvele, a Anja je završila u suzama.

Sada plačeš zbog ovoga? - pitao je on.

Da - odgovorila je ona.

Njihova svađa se nastavila, a Anja je poručila Cveletu da zbog ovakvih stvari neće sa njim biti zajedno kada izađu, a da će ovde biti jer joj tako odgovara.

Autor: M. P.