OD MENE NEĆE DA PRAVI DEBILA: Fran ogorčen na Ša posle svih UVREDA koje mu je danas odgovorio! (VIDEO)

Fran Pujas se danas našao u nezgodnoj situaciji kada ga je Nenad Aleksić Ša napao za crnim stolom i izvređao. On je odlučio da stavi tačku na odnos sa svojim, do tada, najboljim prijateljem, a večeras su se zadrugari zapitali zbog čega se to desilo.

A što se Ša naljutio na tebe? - pitali su zadrugari.

Rekao sam mu šta se priča po kući, nisam rekao ko, i rekao sam da ne kaže. On je svima ispričao. Dva i po meseca mi prodaje priču da ne može da je makne, naprave sr*nje, on je posle dva minuta kod nje u krevetu. Ko tu koga pravi debilom? Sad mi priča da sam p*čka. Ja sam mu rekao da se makne od nje... Neće mene neko da d*ka, govore mi da je zbog mene preskočio ogradu, jer sam mu preneo informaciju... Ja čuvam tajne njegove... - govorio je Fran.

Da, da, zbog tebe je - bio je ironičan Janjuš.

Dobro je Mića rekao, na kraju ja uvek budem kriv. Ja sam pukao, dva meseca mi pije mozak da ne može da se reši Tare, a kad je imao priliku kad su se posvađali, on se odmah pomiri sa njom. I ja to rekao i ja sam p*čka - govorio je Fran.

Pomirićete se vi - prokomentarisao je Bora.

