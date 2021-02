RAČUNAJTE NA NAS: Čorba dao konačan predlog Drvetu mudrosti za zadatak sa Majom uz stihove Đorđa Balaševića (VIDEO)

Hoće li im se ispuniti želja?

Nakon što su Maja Marinković i on pretražili ekonomsko dvorište, Milan Janković Čorba je dao konačan predlog Drvetu mudrosti. On želi da Maja i on "prežive" tri dana na farmi, kako bi Maja dobila novu kosu.

Ona je moja drugarica, možda se prisnije družimo, što kaže naš Milan "če-veza", čerečenje, pa če-veza. Mi ćemo to da korigujemo, u ime svih nas iz 50 i neke - rekao je Čorba i zapevao pesmu "Računajte na nas", grupe Rani mraz, pa nastavio:

Drvence, toliko smo bili kreativni, sve ćemo to da smislimo. Ja sam spreman i sam da odradim zadatak za nju - dodao je reper.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.