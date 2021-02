BIVŠE DEVOJKE I SIMPATIJE PALE NA PRVOM PITANJU! Čorba poslao Taru, Maju, Teodoru i Sandru na mesto, pa odabrao OVU devojku za sebe! (VIDEO)

Evo šta mu je zasmetalo.

Nakon što je Maca obavestio zadrugare da će se danas nastaviti igra u kojoj zadrugari biraju "alfa ženku", Čorba je izašao i odabrao devojke sa kojima je imao nešto ili želeo, Maju Marinković, Taru Simov, Teodoru Bilanović i Sandru Rešić. Čorba ih je pitao da li bi više volele da on bude šar planinac ili pitbul, na šta su one sve rekle pitbul i on ih je poslao na mesto.

Čorba je potom izveo Draganu Burmazović, Matoru, Milicu Kemez i Paulu Hublin. Čorba ih je pitao da li bi poštovala reč njegovog oca i slušale ga, a Paula je rekla da ne i on joj je rekao da sedne.

Da li biste poštovale da svake nedelje dolazim pijan sa kumom? - pitao je Čorba.

Ja ne - rekla je Milica.

Napila bih se sa tobom - odgovorila je Matora.

Sve što možeš ti, mogu i ja - odgovorila je Dragana.

Pitanje za Matoru i Milicu. Koja je cena našeg blamiranja u rijalitiju? - pitao je Čorba.

I kad misliš da nema dalje, ima - rekla je Matora.

Neprocenjivo je. Nema cenu - dodala je Milica.

Milice, koji domaći film najviše voliš? - pitao je Čorba.

Lajanje na zvezde, Kad porastem biću kengur - odgovorila je ona.

Da li bi oprostila prevaru? - pitao je Čorba.

Nikad nisam saznala da me je neko prevario. Pošto je za mene i emotivna prevara, ono posle tri, ćetiri dana, a preko toga sam prešla - rekla je Milica.

Ja sam prevarila u neozbiljnoj vezi, a prevaru ne bih oprostila - odgovorila je Dragana.

Matora, kad planiraš da rodiš? - pitao je Čorba.

Planiram uskoro, muka mi je od žena, hoću da se vratim na fabričko. Volela bih da imam dvoje, troje - rekla je ona.

Ja bih volela da imam minimalno troje, želja mi je bila da imam petoro dece - odgovorila je Dragana.

Milica i Dragana na mesto, Matora ostaje - rekao je Čorba.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.