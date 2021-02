Čolić je držao za ruke!

Miljana Kulić je ove večeri nagovestila kako se ne oseća dobro, te je odmah po završetku nominacija imala još jedan napad plakanja.

Ona je izašla napolje, gde joj je Vladimir Tomović sve vreme bio tu, kako bi je smirio. On je kasnije otišao do kuće, te pozvao Danijela Višića kako bi je umirio. Do nje je kasnije došao i Lazar Čolić koji je na sve načine pokušavao da umiri bivšu koja se nije smirivala.

