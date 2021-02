NE ŽELI DA ODUSTANE! Jovana ponovo načinila prvi korak, pa Stefanu pokazala da će UČINITI SVE za mrvicu njegove pažnje! (VIDEO)

Nije se smirila, dok nije dobila zagrljaj.

Iako im u odnosu ne cvetaju ruže, Jovana Ljubisavljević zaboravila je na svoj ponos, pa jutros ponovo prišla Stefanu Kariću, ne bi li im pružila još jednu šansu za razgovor.

On je sela na krevet do njega, sa kafom u ruci, pokušavajući da neobavezno ćaska, ali Stefan nije bio voljan za to, pa ju je gotovo izignorisao, zbog čega je ubrzo otišla i iznova i iznova se vraćala, dok nije dobila zagrljaj.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.