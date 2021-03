GDE JE ONO SVAKODNEVNO: 'IKO VOLIM TE!?' Ša dobio lekciju života od Vladimira, koji je pred svima priznao: OVO JE NAJGORA VRSTA PREVARE! (VIDEO)

Drama oko Ša!

Voditelj Milan Milošević je i danas došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ovog popodneva, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Vladimira Tomovića.

Zašto opet teraš Ša da beži ako mu je žena preko Mine poručila da ne beži? - glasilo je pitanje.

Dabogda se meni desilo to ako želim. Da mi je krvi neprijatelj, ja mu to ne bih poželeo. Rekao sam da ima dva puta, put ka Ivani, i put ka Tari. Put ka Ivani je 4 meseca distance od Tare, ako postoji mogućnost! Postoje žene koje bi oprostile mnogo gore stvari od ovoga, a ovo je najgora prevara. Da li je došlo do čina poljupca, se*sa, ali eto, insinuira se da je to istina. Mi ovo vidimo od prvog dana ljudi. Toma Panić mi je bol na srcu, znam kako je kada zatvoriš vrata du*etom! Srce me boli, neka se meni desi što ja njemu želi. Neka ustane i bude muškarac i kaže da je*e gov*a šest meseci - rekao je Vladimir.

Ne mislim da je*em go*na! - vikao je Ša.

Ša, sad je rekla da ste se češkali rukama, da li će to tvoja žena da toleriše? - pitao je Kristijan.

A šta, ti se nikada nisi češkao? - pitao je Ša.

Vi se 24 sata češkate ljudi! - vikao je Golubović.

Žao mi je, to je najgora opcija koja postoji! Najmanji je problem to što ćeš ti preskokom odavde da snosiš sankcije. Ispašćeš pi*da koja ne sme da se suoči sa situacijom - dodao je Vladimir.

Ako meni neko kaže, i odluči da želi da ode, i da neće da me vidi, ja nikoga ne molim, ja ni za kim ne trčim, jer ja mislim da nisam pogrešio - dodao je Ša.

A gde je ono "Iko volim te?" - pitao je Vladimir.

Ni kanalizacija ne može da te opere! - vikala je Nadica.

Ne sme da se pozdravlja, neću da budem kažnjen - praavdao se Ša.

Autor: D.B.