'ON SA SVIMA IMA POVRŠAN ODNOS' Milica i Bora ne mogu da nađu zajednički jezik, pa ponovo PROTRESLI Belu kuću! (VIDEO)

Nova tema o kojoj se svakodnevno priča u Beloj kući.

Naredno pitanje je postavljeno za Milicu Kemez: "Milice, danas je zaista bilo turbulentno tokom sastanka, i mnogo te je povredilo što Bora tebe nije naveo za najlojalniju, budući da si rekal da siu za njega radila sve i nikada ga nisi prevarila. Koliko te je to povredilo, ako i dok si ti izlagala, on je rekao kako ide u toalet? Kako nam to komentarišeš?"

To je kod njega normalno, on to uvek radi ali i ljudi su se začudili jer mene nije stavio za najlojalniju. To me je jako pogodilo, jer se nikada nisam borila za nešto i nekoga kao za njega, a ja od njega ništa nikada nisam dobila i ne znam zašto je sve to dugo trajalo. Očekivala sam da stavi mene, pa makar i ako je sve bilo katastrofa, trebao je da kaže da sam bila uz njega, štitila ga i branila,a ja za njega nisam dala neki ružnu reč da kaže. Ja znam kakvo mišljenje on ima o ljudima ovde i sa svima ima površan odnos, kako se ne bi zamerao nekome. Ja kada pričam on kaže kako želi da ide u toalet, i to me je povredilo ako is ve opaske koje ima dok ja pričam i ja sam kriva, trebam da prihvatim da od njega ništa lepo ne mogu da očekujem - rekla je Milica.

Ja sma danas mogu ljudi da vrate snima, ja sma rekao da neću da navedem lojalne ljude, jer ih ima malo, a ja sam naveo Matoru koja pre nije bila prema meni, ali je prema drugim ljudima. Mi smo se normalno tazišli, i gledaću da što pre sve prođe i da li mi ona nedostaje. Ako ja vidim da one meni ne fali, kao što mi ne fali poslednih sedam dana, to je to, najbolje da se sve završi. Ja ne znam šta ona toliko veliča, i šta je sve radila za mene i ne vidim kako se ona to borila toliko. Ona meni hoće da nabaci to da sam sa Danijelom jer je on zaljubljen u mene, ali to šta ljudi pričaju mene ne zanima! - rekao je Bora.

Jeste, cela kuća priča o tome i bolje da ti ja kažem, nego da od drugih saznaš! - rekla je Milica.

Neco zašto opet spominješ Boru? - bilo je pitanje za Necu.

Sedeli smo ovde i čuli kako se Danijel stalno smeje Bori, i ja sam rekao da će mu biti kao sa mnom, i sad dok su se smajeli on se smejao! - rekao je Neca.

Detaljnije u nastavku.

Autor: P.I.