NIJE ONA BAŠ ŽENA IZ NARODA: Brendon otkrio zadrugarima da Zorica ima DIVLJU STRANU, pa je terao da ispriča cimerima sve o BORBI SA NARKOTICIMA (VIDEO)

Danas se iznenadio.

Zorica Erić, nova zadrugarka koja se sinoć uselila na imanje, sedela je večeras sa nekoliko svojih cimera na garnituri, kako bi se bolje upoznala sa njima.

Branislav Radonić Brendon ju je terao da ispriča svoju "divlju stranu", koji je danas otkrio tokom razgovora u pušionici.

Nije ona baš žena iz naroda, ispričaj im ono što si danas u pušionici - govorio je Brendon.

Podsetimo, Zorica je danas pričala Brendonu o svojoj borbi sa narkoticima, a on je poželeo da ona to otkrije i ostalim cimerima, ali ona nije još uvek bila spremna na to.

Autor: M. P.