Borbeno do kraja!

Upravo se u Beloj kući čuo zvuk i počeo je zadatak za Crnu grupu. Filip Car je dobio zadatak da pojede sladoled bez ruku.

On je otrčao do Šiša bara i krenuo da jede sladoled, ali je imao peh dok je trčao, on je proklizao i povredio nogu.

Detaljnije u videu ispod teksta.

Autor: N.B.