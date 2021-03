Veče je počelo i više nego zanimljivo!

Voditelj Milan Milošević je i večeras došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ove večeri, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

"Drvo te prati godinama, i namerno ti je reklo da Miljani, koja nikom ništa ne veruje, kažeš da si se pomirio sa Majom. Da li ćete dati šansu?"- glasilo je pitanje.

Ne mogu da pređem preko nekih stvari. Ona mene i dalje ne sluša, ona nema obzira ni blama više - govorio je Janjuš.

Kada je malopre rekao da mu ne trebaju ljubomorne scene, a kada bismo ušli u vezu, on ne bi mogao da ima komunikaciju sa Aleks, a to znači da nećemo ni ulaziti u vezu - dodala je Maja.

Ja neću da odustanem od Aleks - rekao je Janjuš.

Poverovala sam sinoć, ali sam bila u šoku. Ja sam mislila da su se zaista pomirili, bila sam ubeđena. Kada sam rekla Maji, ona je prišla njemu. Ja sam indirektno pitala Aleksandru šta se dešava, i to je to. On i Maja su jedno drugom suđeni, on je to jedva dočekao, vidimo da se spušta lopta sa njegove strane. Biće zajedno. Čovek ne može preko emocije. Ja ne mogu da podržim tu ljubav, jer je ona bolesna, a ako smatrate da treba da budete zajedno... Žao mi je Aleksandre, ona se zaljubila - govorila je Miljana.

I meni je mene bilo žao kada nam se mešala u vezu - dodala je Maja.

Ja sam danas šokirana ovim ponašanjem. Ja sam uvek govorila da se oni vole, međutim, ovo je Majin inat od kako se povela priča oko svadbe, Maja je krenula u ofanzivu, kao da ne sme to da se desi. Proradila je patološka sujeta. Čovek te gledao kako dahćeš na klipu, i ti misliš da možeš da ga razdvojiš sada - rekla je Zorica.

Ja ne kažem... Ja u vezu da ulazim neću, da on meni viče, da mi sa Aleksandrom priređuje neke scene, ne - dodala je Maja.

Ovo je najgori bezobrazluk, ona će biti ispred tebe - rekao je Janjuš.

Ma među vama emocija nikada nije prestala - rekao je Mića.

Mene bole stvari što sam ja svestan... Ne postoji šansa bilo koja, mene je strah stvari napolju, toga se najviše plašim - otkrio je bivši košarkaš.

Ja danas koliko sam slušala, nisam se iznenadila. Maja je budaletina najveća na svetu, jer od sebe pravi foliranta. Bila si sa Janjušem, pa si se prešaltala na Čorbu. Nisi mogla da podneseš da nemaš priču, a sada si se prešaltala na Janjuša opet, jer ne možeš bez priče, i da nisi u centru pažnje. Aleksandra je dobila to da bude priznata, što ti nikada nisi! Ona je dobra devojka, ne pravi scene, ne ljubomoriše... - govorila je Ermina.

