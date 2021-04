SPREMNI NA VELIKI KORAK! Tara i Ša sa nikad više UZBUĐENJA govorili o BEBAMA: Rešili da po izlasku rade na OSNIVANJU PORODICE! (VIDEO)

Odlučni i rešeni!

Voditelj Milan Milošević je i večeras došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ove večeri, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Taru Simov i Nenada Aleksića Ša.

"Pričate o bebi i budućnosti, mislite li da ste spremni jer se svađate svaki dan?" - glasilo je pitanje.

Poslednja dva dana, ja mu baš to i spominjem, planiramo budućnost, o bebi, zato se ja vodim logikom Đedovića, šta je ovde, boli me uvo! On me sada ispravlja i kaže d aona prašina za njega nije glupost. Ja mislim da sam i te kako spremna za bebu - rekla je Tara.

Ja sam najsposobniji čovek na svetu - rekao je Ša.

Jesi spreman da se nosiš sa budaletinom Tarom Simov? - ubacila se Miljana.

Gledaoci ne znaju kakav život ja vodim. Sposoban sam da odgajam dete, i biću top ćale, mislim da je i ona sposobna za to. Ako prođemo ovo, sve ćemo - dodao je Ša.

Ja bih se drugačije ponašala, ti praviš dete sa ljubavnicom - dodala je Miljana.

Tara je i te kako sposobna, ne sumnjam u nju, ni najmanje - rekao je Ša.

Autor: D.B.