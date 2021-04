POKUŠAVA DA JOJ SE ISKUPI ZA SVE?! Car prišao Milici i iznenadio je POKLONOM, ona se momentalno zbunila! (VIDEO)

Nije ovo očekivala.

Tokom dana FIlip Car prišao je Milici Kemez i darovao joj voće koje je dobio od porodice kao poklon povodom katoličkog Uskrsa.

Poznato je da se nedeljama unazad komentariše da li između Milice i Cara ima nešto više od prijateljstva, a podsetimo i da je on isticao da bi od svih devojaka jedino Kemezova ispunila sve njegove prohteve. Međutim, to je porušila njegova kratkotrajna veza sa Sanjom Stanković, ali je izgleda on odlučio da joj se iskupi, pa joj je podario bananu i jabuku kao mali znak pažnje.

Autor: O. B.