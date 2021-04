SANJA ĆE POSUSTATI?! Pomogla Caru da uradi OVO, pa ostavila mogućnost da IPAK imaju razgovor posle raskida! (VIDEO)

Ispuniće se želja Franu?

Filip Car i Sanja Stanković su ovonedeljni potrčci Frana Pujasa. On ih je odabrao, kako bi se osvetio Caru. Fran je želeo da Car ima razgovor sa Sanjom koji je izbegavao, a Sanja je rekla da se to neće desiti. Međutim, kada je Car došao do sobe za izolaciju, zamolio je Sanju da mu namesti posteljinu, a ona je to uradila.

Car je potom pitao Sanju da li će obaviti razgovor.

Hoćeš da pričamo sad ili kad? - pitao je on.

Umorna sam, hoću da spavam - rekla je Sanja.

Dobro, onda sutra - nastavio je Car.

Videću - odgovorila je Stankovićeva.

Okej, laku noć - rekao je Car.

