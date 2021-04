ISPLIVALO SVE NA VIDELO: Nakon što je otkrika da je Ša BACIO OKO na Jovanu, Sanji prišao ovaj zadrugar i zamolio je da ne obelodani ISTINU! (VIDEO)

Šok!

Tokom porodičnog sastanka, Sanja Stanković otišla je do spavaće sobe, a za njom je krenuo Nenad Lazić Neca, koji je imao posebnu molbu za plavušu. Naime, tokom rasprave sa Nenadom Aleksićem Ša, Sanja je tvrdila da je ,,bacio oko" na Jovanu Ljubisavljević, zbog čega je nastao kolaps, Neca je zamolio sada zadrugarku da ne otkrije da je on taj koji je to započeo.

Odmah će da provali da sam ja - zamolio je Neca.

Ne, to kada bude ustao da se pere, onda ću ja, ja znam šta se priča dole- rekla je Sanja.

Slobodno, ja se ne plašim.

Autor: O. B.