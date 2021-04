DA ŽELIM DA SE MIRIM SA ŽENOM, NE BIH BIO SA TOBOM: Ša ne prestaje da URLA, ne može da ubedi Taru da ŽELI nju, a ne Ivanu! (VIDEO)

Nikako da se smiri!

Nenad Aleksić Ša je i dalje besneo po kući jer se Tara Simov naljutila na njega, zbog toga što je mislila da je on pozdravio svoju suprugu Ivanu u emisiji "Magazin In". On nije mogao da je ubedi u suprotno i sve vreme je urlao po kući, a zatim se popeo na njihov krevet.

Grešim što preteram sa ljubomorom, ali ne možeš da podneseš što sam ovako savršen. Nisu u pravu nijedne sekunde, praviš frku lažnu. Nisi u pravu! - govorio je Ša.

Nasamo ću ti objasniti - rekla je Tara.

Da želim da se mirim sa svojom ženom ne bih bio sa tobom! Svakog dana bih kukao u kameru. Ne kajem se, sa tobom sam, kraj i tačka - poručio je reper.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.