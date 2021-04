PONOVO JOJ JE UDARIO NA SNOVE: Ša počeo da se PERE OD PLANOVA za venčanje, Tara otkrila ko će im biti KUM! (VIDEO)

Sada jasno im je.

Nenad Aleksić Ša još jednom je pokazao Tari Simov kako ne shvata za ozbiljno njenu ljubav, i to na vrlo direktan način. Naime, Ša je čuo kako je Tara pričala sa Markom Đedovićem, pa ju je napao sa kime se to posvađala, da bi se potom obratio Anđelu Rankoviću, koji mu je objasnio šta se desilo, na šta je on rekao da nikada nisu planirali da se venčaju.

Sa kim se svađaš? Anđelo sa kim? Samo mi reci? - izgoreo je Ša.

Marko joj je rekao da ne treba da bude kum - odgovorio je Anđelo.

Ja sam rekao da me ne bruka po rijalitiju - bio je surov Đedović.

Ja sam ga pitala da li bi mi bio kum - ponovila je Tara.

Pa jednog dana... Mi smo pričali jednog dana, prvo da mi pokaže da je normalna, treba da se promeni - izbegao je Ša.

