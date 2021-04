MISLI DA NAPUŠTA ZADRUGU VEČERAS! Monika se pozdravila sa dragim ljudima, posebnu emociju pokazala Čorbi i Kristijanu! (VIDEO)

Ne želi da je zaborave.

Monika Horvat i Filip Car su zadrugari koji su večeras nominovani za izbacivanje. Monika misli da će ona napustiti "Zadrugu", kako je ove nedelje dobila najmanje podrške od strane publike. Zbog ovoga, ona se oprostila sa cimerima koji su joj dragi.

Prvo je Čorba došao do nje i izgrlio je, a zatim je ona otišla do toaleta, pa je svratila i do paba da se oprosti od Kristijana.

Nemoj da me zaboraviš - rekla je Monika.

Ma gde - poručio je Kristijan.

Gde ćeš ovakvu budaletinu da zaboraviš - našalila Horvatova.

Autor: M. P.