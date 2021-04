Nikad lakše do besplatnih spinova – iPay aplikacija

Depozit uplati, po spinove svrati

Najbolje ponude i iznenađenja svakog dana uspeju da obraduju sve verne igrače Meridian online kazina, pa tako i ovaj put - promocija iPay donosi spektakularnih 50 BESPLATNIH SPINOVA!

Pre nego što uskočite u promociju odmah OVDE preuzmite poklon - 1. 500 DINARA I 100 GRATIS SPINOVA.

Uživajte u poklonu, a kada ga potrošite novac možete deponovati na veoma jednostavan i bezbedan način – putem iPay servisa.

Sjajna vest je da u periodu od 26. aprila do 30. aprila 2021. godine, svaki igrač koji putem iPay aplikacije tokom jednog dana promocije uplati minimum 2.500 dinara na svoj meridianbet.rs nalog dobija čak 50 spinova na igri Before Time Runs Out.

Iskoristite priliku koju vam pruža Meridian online kazino, deponujte sredstva putem iPay aplikacije, zgrabite 50 bonus spinova, i uživajte u najboljoj zabavi ikada.