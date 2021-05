Pogledajte šta se desilo!

Kristina Spalević je došla do hotela da poseti Kristijana Golubovića, a on nije mogao da obuzda strati, pa ju je odmah zaskočio u prolazu koji vodi do toaleta.

Kristijan se simulirao s*ksalni odnos sa Kristinom, a zatim se toliko uzbudio, da je zamalo poljubio pod.

Kada se okrenuo, krenuo je da pade, ali se nekako isčupao i sačuvao.

Autor: M. P.