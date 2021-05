KAO PRILEPAK! Aleksandra se ponovo ZALEPILA za Filipa Car, neće da ga pusti na miru: Imam pravo da se družim sa tobom! (VIDEO)

Dok je trajao higijenski sastanak, došlo je do novog-starog razvitka u odnosu Aleks i Cara.

Naime, Aleksandra Nikolić se ponovo zalepila za njega i rekla da će sa njim igrati večeras rulet. Ona je takođe tvrdila da joj on daje povoda za to.

Hoćeš da kockaš sa mnom večeras? - pitala je Aleks.

Opet te je neko nabrijao na mene? - uzvratio je Car.

Imam pravo da se družim sa tobom, sinoć si mi se indirektno obraćao - pričala je Aleks.

Ona ga je pratila i do dvorišta i tvrdila da ju je on gledao sinoć i da joj to daje pravo da ovo radi.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.