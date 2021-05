'US*ALA SE SEBI U ŽIVOT' Đedović sa Jelenom opleo po zadrugarkama - počeo od Teodore, pa završio s Paulom (VIDEO)

Marko Đedović i nova zadrugarka Jelena Batos rešili su da se bolje upoznaju na današnjoj žurki povodom rođendana Željka Mitrovića.

Njih dvoje su razmenjivali mišljenja o drugim zadrugarima iz Bele kuće, a u razgovoru su se najpre dotakli Teodore Bilanović koja se, prema Đedovićevom mišljenju, uzalud trudi da promeni ponašanje svog dečka Milana Jankovića Čorbe.

- Hoće nekog da menja nekog u 30 godina. Druže, ne može to tako. Ili ti odgovara, ili te ne odgovara! A kad ga promeniš, verovatno ćeš da se k*raš sa nekim ko liči na njega... Pa, mene ni mama ni tata ne mogu da promene! Ja to ne volim, to davljenje, gušenje... A one sve super, zaljube se, pa kad uđem u vezu, e onda bih ja da te okrenem... A to nikada nije dalo rezultate, uvek rezultira prekidanjem veze, gašenjem emocije kakva god da je bila. Kada negde gori, onda gasiš ako voliš nekog, a ne podgrevaš - objašnjavao je Đedović.

- O kome imaš lepo mišljenje? - upitala ga je Jelena, posle čega je usledio direktan Đedovićev odgovor.

- O sebi!

Njih dvoje su dalje analizirali Paulu Hublin - naime, Jelena je istakla da, uprkos tome što ona nema lepo mišljenje o vezi Tare i Ša, Paula prema Tari nije ispala prijatelj, sa čim je saglasan bio i Đedović, koji nije štedeo na uvredama.

Ona prvo sebi nije drug, pa... Ne može da ti bude drug neko ko se prvo u*rao u svoj život. Dođeš, j*beš se tu, mažu te s*ermom, mažu te tu, j*beš se ispred benkice nečijeg deteta, onda Frana tuče, sve radi na kvarno, iznosi najgore stvari o njemu, pa kaže:"Volim te". Pa, to nije ljubav! Oni misle da su te podrške po društvenim mrežama bitne - alo, kad počne sledeća sezona, niko se njih neće sećati - poručio je Đedović.

Autor: D.T.