SATERALA GA U ĆOŠAK! Aleksandra rešila da se suoči sa Carem, sve mu sasula u lice, pokušao je da se izvuče, ali bezuspešno (VIDEO)

Aleksandra Nikolić ispunila je obećanje koje je dala juče tokom intervjua - prišla je Filipu Caru da razgovaraju, u nameri da razreše svoj odnos.

Do susreta došlo je u pušionici, gde je Filip pokušao da opravda svoje postupke kako prema Aleksandri, tako i prema drugim devojkama u "Zadruzi".

- Ako nikada nikome nisam izgovarao reči kao ovde, onda znaš dokle ste me dovele - pravdao se Filip.

- Je l' ti misliš da sam ja ovakva?! Nisam ovakva! To možeš da pitaš i Miću i koga god me zna od napolju - objašnjavala je Aleksandra, kojoj je Filip obećao da će se upoznati napolju.

Međutim, to joj nije bilo dovoljno.

Što si mi uradio sve ovo? Daš mi lažnu nadu, pa me napušavaš, vređaš... Zašto imaš potrebu da to radiš? Bolje ti je da budeš sa mnom normalan nego bezobrazan. Mogu i ja da budem normalna, kad si ti normalan. Što ti gledaš u mene?! Ako sam toliki monstrum, ološ, što to radiš? Zanima me tvoj postupak. Te provokacije, Filipe... Ti mene vrlo dobro znaš - kukala je Aleksandra, koja je počela da drami čim je Filip poželeo da prekine razgovor i ode iz pušionice.

- Ne sutra, sad, molim te! Vidiš li ti koliko si bezobrazan! Nemoj to da mi radiš. Htela sam da rešimo sve naše probleme, da ih više nemamo. Ne želim da odeš kući, da dođe do toga - poznajem te u dušu, znam kad si u crvenom i neću to da radim. A šta ti meni radiš? Psihički si me uništio. Zaljubila sam se u tebe, bila sam sa tobom, muvao si druge devojke... - nastavljala je Aleksandra, a Filip je na kraju ipak uspeo da pobegne.

