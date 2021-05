DODIR LEĐA O LEĐA! Maja i Januš ponovo zajedno u krevetu, nakon današnjeg BRUTALNOG OKRŠAJA! (VIDEO)

Ponovo zajedno!

Ljubavna veza Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša ponovo je na klimavim nogama, posle današnjih turbulentnih dešavanja! Naime, njih dvoje su ponovo jedno drugom priredili brojne ljubomorne scene tokom rođendanske žurke Željka Mitrovića, posle čega je usledio dramatični okršaj, koji je rezultirao Majinim odlaskom u zatvor, tačnije drugi deo "Zadruge".

Marinkovićeva je, ipak, pronašla način da pobegne iz drugog dela "Zadruge" i vrati se kod Janjuša, tako što je preplivala jezero, posle čega su se ponovo sukobili u rehabu, njihovom ljubavnom gnezdu.

I, kao što to obično biva, na posletku su uspeli da ponovo pronađu zajednički jezik, i to u postelji, gde su u ranim jutarnjim časovima bili intimni. Začuđujuće, nije dolazilo do novih provokacija i okršaja, već su oboje legli da spavaju jedno pored drugog, a da li će pomirenje nakon buđenja ozvaničiti onako kako oni to inače rade, ostaje da se vidi.

Autor: D.T.