BIO SAM U ALKATRAZU: Kristijan namagarčio Miljanu, pa otkrio kakvo iskustvo je imao u NAJPOZNATIJEM ZATVORU! (VIDEO)

U toku je specijalna nedelje u "Zadruzi". Takmičari koji su ostali u Beloj kući pokušavaju da vrate "otete cimere" učestvovajući u kvizu znanja koji vodi voditelj Darko Tanasijević. Trenutno vodi ekipa A, koja ima 13 poena, dok ekipa B ima 10 poena.

Koje godine je izašao prvi Ajfon? - bilo je pitanje za Sandru Rešić i Lepog Miću.

Sandra je dala tačan odgovor da je to 2007. godina, te je ekipa A dobila svoj 14. poen.

Koji kontinent ima najviše zemalja? - bilo je pitanje za Jelenu i Kenana.

Jelena je dala tačan odgovor da je to Afrika, te je ekipa B osvojila 11. poen.

Kako se zove najozloglašeniji zatvor u zalivu San Francisko? - bilo je pitanje za Miljanu i Kristijana.

Oni su se posvađali oko toga ko je prvi stisnuo taster, a Veliki šef je obavestio sve da je to bila Kulićeva. Kulićeva je dala netačan odgovor da je to Sing Sing, i to tako što joj je Kristijan šapnuo pogrešno. Kristijan je rekao Alkatraz i osvojio poen za ekipu A.

Bio sam tamo, turistički. Sad je nacionalni park, ide se trajetkom - govorio je Golubović.

Koje godine su Rusi prodali Aljasku Amerikancima? - bilo je pitanje za Janjuša i Minu.

Janjuš je uspeo da da tačan odgovor, da je to 1867. godina i osvojio 12. poen za ekipu B.

Na koju životinju mislimo kada kažemo lupus? - glasilo je pitanje za Maju i Sanju.

Maja je dala odgovor vuk i svojila 13. poen za ekipu B.

