NE ZNA ŠTA ĆE OD GLADI! Maja naskočila na Janjuša da ga ubedi da UKRADE HRANU od zadrugara, on se požalio cimerima na njeno ponašanje! (VIDEO)

Gladna je!

Maja Marinković i Janjuš su članovi gubitničke grupe današnjeg specijalnog zadatka, a za razliku od drugih cimera, nisu ništa sačuvali od hrane. Maja je bila gladna, pa je naskočila na Janjuša da pokuša da ga ubedi da ukrade hranu od cimera.

On nije želeo to da uradi, iako je ona bila uporna. On je otišao do Bele kuće sa njom i požalio se cimerima.

Nije normalna, nagovara me da kradem nečije meso - kukao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 4 - Maja naskočila na Janjuša, moli ga da krade hranu jer je gladna, I deo - 20.06.2021. pic.twitter.com/Q2ruV0qqGE — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. јун 2021.

Zadruga 4 - Maja naskočila na Janjuša, moli ga da krade hranu jer je gladna, II deo - 20.06.2021. pic.twitter.com/ohTwmWkvB8 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. јун 2021.

Zadruga 4 - Maja naskočila na Janjuša, moli ga da krade hranu jer je gladna, III deo - 20.06.2021. pic.twitter.com/imr7c25PPH — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. јун 2021.

Zadruga 4 - Maja naskočila na Janjuša, moli ga da krade hranu jer je gladna, IV deo - 20.06.2021. pic.twitter.com/grxvRe3sEt — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. јун 2021.

Zadruga 4 - Maja naskočila na Janjuša, moli ga da krade hranu jer je gladna, V deo - 20.06.2021. pic.twitter.com/jPQrnthIIv — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. јун 2021.

Autor: M. P.