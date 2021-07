GORI OD LJUBOMORE! Fran pokušao da izvuče od Paule da li je 'Kapetan Džek Sperou' šifra za FILIPA ĐUKIĆA! (VIDEO)

Ovo je njegova bolna tačka!

Zadrugari nisu bili sigurni da li će večeras biti još jednog izbacivanja, a dok su sedeli i čekali ispred Bele kuće, došlo je do prepucavanje između Paule Hublin i Frana Pujasa. On ju je sve vreme ispitivao šta znači šifra "Kapetan Džek Sperou" i da li se to odnosi na Filipa Đukića. Paula se iznervirala što ispada da moli Frana da bude sa njom.

Šta sam ja, šugava, da ne mogu da imam nekoga? - pitala je Paula.

Tebe boli k*rac za mene, a mene i dalje ne boli k*rac za tebe - odgovorio je Fran.

Ne možeš da prebacuješ loptu na mene, ne zanima me - rekla je ona.

Ti si počela sad - uzvratio je on.

Ja sam se šalila, ne brecaj se - govorila je Paula.

Brecam se jer mi je i dalje stalo do tebe. A tvoje prijateljice pitaju ko je "Kapetan Džek Sperou", a to je šifra. A sa kim ćeš na pljeskavice da ideš? - rekao je Fran.

To sam je pitala transparentno, šaputala mi je jer je bila pijana, ništa ne nisam skontala - nastavila je Hublinova.

Pitaj Boga sa kim više... Volela bi da upoznaš Filipa... Idi, uživaj u životu - odbrusio je Pujas.

Znam ja ko je kapetan - ubacila se Nadica.

Anđelo ili Đukić? - pitao je Fran.

To nema veze sa Paulom - odgovorila je Kijina majka.

Tebe čekaju, stiglo ti je pitanje: "Što lažeš da voliš Frana, svi znamo ko je Džek Sperou" - nastavio je da ljubomoriše Pujas.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.