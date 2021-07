SLAVLJE NA NOVOM BEOGRADU: Meridian predao ključeve ponosnom vlasniku MOĆNE MAŠINE!

Kikinda je na nogama! Pobednik velikog takmičenja u Meridianu, ujedno i vlasnik

Kikinda je na nogama! Pobednik velikog takmičenja u Meridianu, ujedno i vlasnikNAJNOVIJEG AUDIJA – konačno je dovezao moćnu mašinu u svoj grad.

Nakon mesec dana “paklene” borbe i više od 10.000 odigranih tiketa N.S. iz Kikinde je sasvim zasluženo preuzeo vrednu nagradu.

Svečana dodela, konfete, baloni i opšte slavlje – baš tako bilo je ispred sedištakompanije Meridian koja je sa ponosom uručila ključeve svom srećnom igraču!

Podsetimo, ova moćna mašina je mesec dana čekala najboljeg, najbržeg i najupornijeg. Nije bilo lako. Bitka je trajala do poslednjeg dana Evropskog prvenstva! Tiketi su se ređali kao na traci, ali se na kraju upornost isplatila!

Pored prvog mesta i glavne premije, nagrade su osvojili i igrači od 2. do 30. mesta. Brdo keš bonusa otišlo je u ruke najvernijih kladioničara. Vicešampion takmičenja osvojio je 50.000 RSD, igrači od 3. do 10. mesta nagrađeni su sa 20.000 DINARA, dok su takmičari od 11. do 30. mesta osvojili 5.000 DINARA!

Nema šta! Kao i uvek Meridian je opasno odrešio kesu i još jednom dokazao zašto jenajbolja kladionica u regionu.

A za sve vas koji ste propustili takmičenje ili niste imali sreće ovoga puta, imamo sjajnu vest - odmah kliknite OVDE i preuzmite jedini bonus bez uslova na planeti – 500 RSD ZA TIKET PO VAŠEM IZBORU!

Ukoliko već imate nalog, ne brinite! Meridian je spremio iznenađenje i za aktivne igrače – 200% BONUSA. Više detalja o promociji saznajte na sajtu Meridian kladionice.

Autor: