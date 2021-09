Mima O'LADILA SVASTIKU! Viki nakon flertovanja sa Markom, pokušala da se obrati Milani, ali ju je ona iskulirala i BESNO OKRENULA LEĐA! (VIDEO)

Besna!

U toku je žurka na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Viktorija Mitrović je do malo pre zanosno igrala pored Marka Osmakčića, grlila ga, mazila iako je on do juče po ceo dan provodio sa Mimom Šarac. Svastika nije marila za svoju cimerku pa je bukvalno na njene oči igrala sa njim i flertovala. Nakon što se Marko pomerio, Viki je probala da se obrati Mimi i nastavi da igra sa njom, ali bezuspešno.

Milana se preko ramena okrenula da vidi ko je dodiruje po ramenu i kad je ugledala svastiku samo je okrenula glavu i nastavila da igra okrenutim leđima. Par sekundi kasnije Viktorija je izašla iz kazina.

Autor: J. M. Đ.