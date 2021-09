SKOČIO ČIM JE ČUO NJEN GLAS! Fran nije mogao da sakrije ODUŠEVLJENJE na novi hit Elene Kitić, a zbog ovoga je jako SUMNJIV! (VIDEO)

Samo prijatelji ili nešto više?

U Zadruzi se održava žurka, a u kazinu je nikad luđa atmosfera. Fran Pujas čuo je novu pesmu od Elene Kitić, pa počeo da se veseli kao nikad do sad. On je odmaj prišao kod Mateje Matijevića, koji je nahvalio pevačicinu novu pesmu. Fran je u pauzi između dve sezone vreme provodio sa mladom zvezdom, a čak su bili i na zajedničkom letovanju sa prijateljima. I ako svi misle da je između njih dvoje bilo nešto više od prijateljstva, oni to nisu potvrdili.

Međutim, jedan detalj ipak je odao Frana. Obzirom da je Elenina pesma izašla pre samo par dana, dok je on bio u Zadruzi, čudno je što Pujas zna reči pesme. Da li je on imao priliku da je čuje pre zadruge samo kao prijatelj ili nešto više, za sad ne znamo.

Autor: A. N.