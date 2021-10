DRAMA! Mima i Gruja saznali da kruže priče po Beloj kući da su imali S*KS u šteku i da su potekle od Irme, odmah je usledilo SUOČAVANJE! (VIDEO)

Zadrugare intrigira ovaj odnos!

Sandra Rešić je došla do paba kod Milane Šarac Mime i Nikole Grujića i rekla im da po kući kruže priče da su njih dvoje imali odnose u šteku, i da je to proširila Irma Sejranić. Kad je Irma došla do paba, Mima se suočila sa njom.

Rekli su nam da si rekla da smo imali s*ks u šteku - rekla je Mima.

Ja to rekla? Rekla, ali u k*rcu. Da li ja izgledam kao neko ko se bavi lažima? Zapitaj se ko je rekao -odgovorila je Irma.

Mima, pusti ženo - savetovao ju je Gruja.

Sandra Rešić je došla i rekla da je čula da si ti rekla da smo imali s*ks, da je to čula od Vanje - otkrila je Mima.

Mene briga ko je šta rekao - dodao je pevač.

A što tebe Vanja žulja? Ispadna tako (da si ljubomorna). Ja nemam komunikaciju sa Sandrom... - nastavila je Irma.

Nemoj da se primaš, niti da demantuješ, briga te šta pričaju... - savetovao ju je Gruja.

Autor: M. P.