IZNENAĐENJE?! Evo gde su završili Dalila i Car nakon žustre svađe! (VIDEO)

Drami došao kraj, za sada...

Nakon žustre svađe koju su imali Filip Car i ona, Dalila Dragojević je odlučila da spava u dvorištu, sve dok on ne napusti sobu za izolaciju. Iako ju je preklinjao da se vrati, Dalila je odlučila da to ne uradi, pa je on napustio prostoriju i vratio svoju posteljinu u Belu kuću. Rekao joj je da je to uradio, ali je ona ipak odlučila da ostane u dvorištu.

Car je odlučio da se vrati u izolaciju, iako tamo ne sme više da spava, jer nije nominovan. Dalila se vrlo brzo vratila i samo legla da spava, a u izolaciji je zavladao mir.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.