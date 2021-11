SCENE KOJE PODSEĆAJU NA ZADRUGU 4! Janjuš trn u oku Cara, ljubomoriše na njega i posle DIVLJE AKCIJE sa Majom?! Dotakli su se i Dalile! (VIDEO)

Nije siguran u njene emocije!

Nakon divlje vrele akcije pod pokrivačem, Maja Marinković i Filip Car nastavili su razgovor, a sve je izgledalo kao da joj Filip i dalje ljubomoriše zbog ostalih zadrugara, posebno zbog bivšeg momka, Marka Janjuševića Janjuša.

Ona mu je konstantno objašnjavala da je mogla biti sa njim, samo da je to poželela, a on joj se povremeno smejao. Šaputali su pod pokrivačem, a ove scene podsećale su na one iz "Zadruge 4", kada je umesto Cara u krevetu bio Janjuš.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. I.