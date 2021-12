USPELA DA GA UMORI DO POMIRENJA! Maja i Car ponovo u ljubavi, ona priznala da je njihov FLERT počeo dok je on bio sa Sanjom, a ona sa Janjušem! (VIDEO)

U ovo su svi sumnjali!

Maja Marinković je otišla do Filipa Cara i uspela da ga toliko izmori, da se pomirio sa njom.

Ne igraj se sa mnom, znaš da nisam normalna, stvarno ti ne preporučujem - rekla je Maja.

Daj da sednem malo sa njima, da rasteretim mozak. Majo, uvek sam bio iskren. Volim te, želim da je sve u redu - nastavio je Car.

Ne voliš me - pričala je Marinkovićeva.

Ne mogu da zamislim da sam ovde bez tebe. Kunem se u majku, ali ne možeš ti bez svog karaktera. Neispravna si, mene to ubija - dodao je Filip.

Nisam - rekla je Maja.

To je još veći problem, jer smatraš da si ispravna -rekao je Car.

Ispravna sam, jer nemam loše namere. Ja sam takva, živa sam, nisam neke mrtva - dodala je Marinkovićeva.

Ona te maltretira dok ne popustiš, i onda je sutra još gora - pričao je Filip.

Maja je uspela da izmori Filipa do pomirenja, a zatim pred Osmakčićem priznala da je flert sa Carem krenuo još u "Zadruzi 4", dok je ona bila sa Janjušem, a on sa Sanjom Stanković i to na proslavi Majinog rođendana.

Autor: M. P.