LJUDI KUPUJU KAO U VREME INFLACIJE: Anđela i Gruja zaratili u prodavnici, i to zbog PIVA! (VIDEO)

Drama!

Večeras je u prodavnici "Nema šta nema" došlo do prepucavanje između Anđele Đuričić i Nikole Grujića i to zbog piva. Naime, oni su se posvađali zbog toga što je zadrugarka uzela limenke koje je on hteo, a kako nije ostalo više, jer su i prethodni zadrugari kupovali, došlo je do sukoba.

Jesi čula ti, ja sam počeo da uzimam pivo, ti si se bacila tamo - zamerio je Gruja.

Ne, nisam se bacila, normalno da ću pre Mateji da kupim - dodala je Anđela.

U pravu si, pametniji popušta - istakao je pevač.

Nema piva više, ljudi kupuju kao za vreme inflacije - prokomentarisao je Mihić.

Autor: M. P.