FRKA U KUHINJI! Gruja napao Anđelu zbog toga što ga je RASKRINKALA, Mateja stao u njenu odbranu! (VIDEO)

Večeras je došlo do frke u kuhinji, kada je Nikola Grujić Gruja napao Anđelu Đuričić zbog toga što je razotkrila njegove tajne poruke sa Milanom Šarac. Anđela mu je poručila da je ona došla do njega i rekla mu to u lice, dok je Marijana Zonjić priču proširila po kući.

Boli me uvo za vas dvoje i vašu raspalu vezu! - urlala je Anđela.

Što napadaš nju? Marijana je svima pokazala - odbrusio je Mateja.

Ja sam ti rekla u lice - pričala je Anđela.

Gruja se vrlo brzo smirio, a onda i Anđela.

