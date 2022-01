NEMOJ DA KORISTIŠ ŠTO ME NEMA: Mensur zabranio Milici da napušta krevet! (VIDEO)

Nova drama!

Iako tvrde da nisu ni u kakvom emotivnom odnosu, Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić ne prestaju da ljubomorišu jedno drugom. Rano jutros došlo je do svađe kad je on krenuo do sobe za izolaciju.

Ostavljam te u krevetu, u krevetu ćeš da budeš. A ne da koristiš što mene nema - govorio je Mensur.

Šta koristim, pušim cigaretu. Boli me uvo - pobesnela je Milica.

Autor: M. P.