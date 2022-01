NOVA SVAĐA ZA DOBRO JUTRO! Mensur brže-bolje došao kod Milice, pa nastavio SINOĆNU DRAMU! (VIDEO)

Ne odustaje!

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić svađali su se do ranih jutarnjih časova, a čim je on otvorio oči, došao je do spavaće sobe i uputio se ka Miličinom krevetu, kako bi je razbudio.

On je krenuo da joj drži predavanje, a ona je momentalno sela na krevet i pokušala da spusti loptu. Da podsetimo, oni su se posvađali zbog njene komunikacije sa Anđelom Rankovićem, zbog kog joj je Mensur izljubomorisao, iako nisu u vezi.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Zadruga 5 - Mensur bi da nastavi sinoćnu dramu sa Milicom - 27.01.2022. pic.twitter.com/tLW8I2fnaS — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 27. јануар 2022.

Autor: M. I.